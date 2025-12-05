В Москве пройдет ПА ОДКБ с участием делегаций стран содружества

Уже завтра столица России примет заседание парламентской ассамблеи стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в работе которой примут делегации из пяти стран.

В Москве сегодня встретили представителей законодательных органов Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента страны Ерланом Кошановым, который возглавляет делегацию страны на мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает официальный сайт Госдумы РФ.

Делегации трех других стран - Беларуси, Таджикистана и Ирана - уже прибыли в Москву передает РИА Новости.

Уже завтра, 8 декабря, представители парламентских делегаций соберутся на площадке Госдумы, где пройдет совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание парламентской ассамблеи ОДКБ, которое проведет председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин,

В ходе пленарного заседания его участники обсудят вопросы законодательства государств-членов, противодействие вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а результатом их работы станет проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира, говорится в заявлении на сайте Госдумы.