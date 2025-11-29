Израиль снова ударил по югу Ливана

ВВС Израиля сегодня вечером нанесли очередные удары по южной части Ливана. По данным Бейрута, в результате погибли три человека.

Израильские военные в воскресенье вечером атаковали в очередной раз Ливан, а точнее его южную часть, соответствующее заявление распространило военное командование Израиля.

"Армия нанесла удары по трем террористам из "Хезболлы" в нескольких районах на юге Ливана"

– ЦАХАЛ

В Тель-Авиве назвали причину, по которой был нанесен удар. В сообщении говорится, что бойцы "Хезболлы" предприняли попытку отстроить разрушенную инфраструктуру группировки. Тогда военные решили нанести удар.

Минздрав Ливана распространил сообщение, согласно которому два человека погибли, еще один был ранен.