Дмитриев провел конструктивные переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о переговорах, которые он провел в Майами со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев дал высокую оценку переговорам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые стартовали в субботу. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

"Дискуссии проходят конструктивно"

– Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ также добавил, что переговоры, начавшиеся в субботу, продолжатся в воскресенье.

Напомним, что Кирилл Дмитриев прилетел в Майами в субботу. Из аэропорта он поехал на встречу с Уиткоффом и Кушнером, которая состоялась в гольф-клубе.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что в субботу может прибыть во Флориду и присоединиться к переговорам. Намерения посетить этот штат озвучивал и президент США Дональд Трамп.

Напомним, что в начале декабря президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Встреча продолжалась порядка пяти часов. На ней стороны рассматривали суть мирной инициативы, но выйти на компромисс им не удалось.