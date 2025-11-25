Сельскохозяйственные ярмарки организуют на освобожденных территориях Азербайджана

Власти Азербайджана намерены организовать ярмарки сельскохозяйственной продукции на освобожденных землях Азербайджана.

Ярмарки сельскохозяйственной продукции будут организованы на освобожденных территориях Азербайджана, сообщил член совета директоров ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Фаиг Гусейнов.

По его словам, официальная информация будет озвучена после принятия необходимых решений по этому поводу.

"Мы планируем организовать подобные ярмарки и на освобожденных территориях Азербайджана. В целом, ведется работа по организации рынков в этих районах. В этом году в Кельбаджаре прошел Фестиваль меда. Мы планируем организовать аналогичный фестиваль в более масштабном формате в следующем году"

– Фаиг Гусейнов

Он также рассказал о запуске 8-й новогодней ярмарки "Из деревни в город" в Баку, которая организована компанией "Сельскохозяйственное снабжение и оборудование" при Минсельхозе. Фаиг Гусейнов поведал, что ярмарка, которая организована ко Дню солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников, будет продолжаться до 30 декабря.

По словам члена совета директоров компании "Аграрные закупки и снабжение", основная задача ярмарки – помочь малым и средним фермерским хозяйствам вывести свою продукцию на рынок, предоставить фермерам альтернативные каналы продажи, дать жителям Баку доступную местную продукцию высокого качества накануне праздника.

"На ярмарке около 80 фермеров из 35 регионов страны предложили к продаже более 140 сортов продукции, выращенной на их фермах. Качество продукции, предлагаемой к продаже на выставке, контролируется Азербайджанским агентством пищевой безопасности"

– Фаиг Гусейнов