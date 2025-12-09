Вестник Кавказа

Новым тренером махачкалинского "Динамо" может стать Евсеев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство махачкалинского "Динамо" рассматривает Вадима Евсеева в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команда. На этом посту он должен сменить Хасанби Биджиева, покинувшего динамовцев на прошлой неделе.

Российский специалист Вадим Евсеев может возглавить махачкалинский футбольный клуб "Динамо". Об этом рассказал информированный источник.

По его словам, в последние дни стороны плотно обсуждают друг с другом возможность сотрудничества.

Источник отмечает, что 49-летний специалист считается одним из главных кандидатов на пост наставника "Динамо", передает Чемпионат.com.

Предыдущим тренером "Динамо" Хасанби Биджиев. Он покинул команду на прошлой неделе. Евсеев в настоящее время тренирует "Черноморец". По итогам 21 тура команда из Новороссийска находится с 24 очками на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги PARI.

