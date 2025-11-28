"Хезболла" попросила Папу Римского осудить удары Израиля по Ливану

Движение "Хезболла" обратилось к Папе римскому Льву XIV с призывом осудить атаку Израиля на Ливан.
"Мы пользуемся случаем вашего благоприятного визита в нашу страну Ливан, чтобы подтвердить со своей стороны нашу приверженность сосуществованию"
– "Хезболла"
В группировке обвинили Израиль в несправедливости и агрессии.
"Мы полагаемся на позицию вашего святейшества в неприятии несправедливости и агрессии, которым подвергается наш народ Ливана со стороны сионистских захватчиков и их сторонников"
– ливанская движение
В заявлении "Хезболлы" также подчеркивается, что они будут "стоять плечом к плечу", чтобы противостоять "любой агрессии и оккупации". В тексте также говорится о том, что присутствие Израиля в Ливане неприемлемо.
Напомним, в эти выходные глава Римско-католической церкви прибывает с визитом в Ливан. Ранее на этой неделе он побывал в Турции.