"Хезболла" попросила Папу Римского осудить удары Израиля по Ливану

На этой неделе Израиль нанес авиаудары по Ливану. В группировке "Хезболла" рассчитывают, что Папа Римский в ходе поездки в Бейрут осудит эти действия еврейского государства.

Движение "Хезболла" обратилось к Папе римскому Льву XIV с призывом осудить атаку Израиля на Ливан.

"Мы пользуемся случаем вашего благоприятного визита в нашу страну Ливан, чтобы подтвердить со своей стороны нашу приверженность сосуществованию"

– "Хезболла"

В группировке обвинили Израиль в несправедливости и агрессии.

"Мы полагаемся на позицию вашего святейшества в неприятии несправедливости и агрессии, которым подвергается наш народ Ливана со стороны сионистских захватчиков и их сторонников"

– ливанская движение

В заявлении "Хезболлы" также подчеркивается, что они будут "стоять плечом к плечу", чтобы противостоять "любой агрессии и оккупации". В тексте также говорится о том, что присутствие Израиля в Ливане неприемлемо.

Напомним, в эти выходные глава Римско-католической церкви прибывает с визитом в Ливан. Ранее на этой неделе он побывал в Турции.