Вестник Кавказа

Израиль задумался о воздушных ударах по Сирии – СМИ

израильский истребитель
© Фото: сайт ЦАХАЛ
ЦАХАЛ может провести масштабную военную операцию на юге Сирии, пишут СМИ. В Армии обороны Израиля начали всерьез рассматривать такую возможность после того, как ряд бойцов ЦАХАЛ получили ранения в ходе перестрелки в поселке Бейт-Джин.

Армия обороны Израиля рассматривает вариант с нанесением воздушных ударов по Сирии.

Атака будет совершена в том случае, если подтвердится информация, что именно сирийские правительственные силы открыли огонь по военнослужащим еврейского государства в поселке Бейт-Джин, утверждает Channel 13.

По данным телеканала, командование ЦАХАЛ ждет результатов расследования и доказательств участия подразделений, подконтрольных президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа, в перестрелке, которая привела к ранению шести бойцов ЦАХАЛ.

Если факт будет установлен, Армия обороны Израиля совершит серию точечных ударов по заранее выбранным целям, расположенным в южной части Сирии. Channel 13 отмечает, что этот шаг позволит не расширять наземные операции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.