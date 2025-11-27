Израиль задумался о воздушных ударах по Сирии – СМИ

ЦАХАЛ может провести масштабную военную операцию на юге Сирии, пишут СМИ. В Армии обороны Израиля начали всерьез рассматривать такую возможность после того, как ряд бойцов ЦАХАЛ получили ранения в ходе перестрелки в поселке Бейт-Джин.

Армия обороны Израиля рассматривает вариант с нанесением воздушных ударов по Сирии.

Атака будет совершена в том случае, если подтвердится информация, что именно сирийские правительственные силы открыли огонь по военнослужащим еврейского государства в поселке Бейт-Джин, утверждает Channel 13.

По данным телеканала, командование ЦАХАЛ ждет результатов расследования и доказательств участия подразделений, подконтрольных президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа, в перестрелке, которая привела к ранению шести бойцов ЦАХАЛ.

Если факт будет установлен, Армия обороны Израиля совершит серию точечных ударов по заранее выбранным целям, расположенным в южной части Сирии. Channel 13 отмечает, что этот шаг позволит не расширять наземные операции.