Нетаньяху может уволить Каца с поста министра обороны – СМИ

Противостояние политического и армейского руководства Израиля может привести к отставке Исраэля Каца и назначению нового министра обороны.

Положение Исраэля Каца как министра обороны Израиля оказалось под вопросом. Премьер-министр страны рассматривает вариант назначения нового кандидата на должность, которую может занять Гидеон Саар.

Новости о потенциальной отставке Каца появились на фоне нарастания противоречий между главой оборонного ведомства и начальником Генерального штаба армии Израиля Эялем Замиром. Ранее на этой неделе премьер-министр организовал встречи с каждым из руководителей военно-оборонного сектора страны.

Конфликт военного министра и главы генштаба получил эскалацию из-за поручения данного Кацем инспектору оборонной системы осуществить проверку результатов расследования событий 7 октября, а также решения премьер-министра приостановить назначения на командные посты, сроком на 30 дней. Сообщается, Замир узнал о принятом решении Каца пересмотреть результаты работы армейской комиссии, находясь на учениях.

"Если же потребуется дополнительная проверка с целью получения полной картины событий, то эту задачу должна выполнить внешняя, независимая от ЦАХАЛа комиссия"

– Эяль Замир

Сам отчет был выполнен внутренней комиссией ЦАХАЛ из 14 человек, в состав которых входили командиры дивизий, бригад и офицеры, находящиеся в запасе.

После высказывания Замира о потенциале ущерба боеготовности армии ввиду приостановки назначений, министр обороны страны выступил с ответным заявлением.

"Я ценю начальника генштаба, который прекрасно знает, что он подчиняется премьер-министру, министру обороны и правительству Израиля. Я не намерен вести споры в СМИ. Инспектор оборонной системы представит свои выводы в течение 30 дней. Только после этого я сформулирую свои решения по вопросу назначений, как того требуют мои обязанности и полномочия"

– Исраэль Кац