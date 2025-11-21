Исраэль Кац: Израиль сохранит политику максимального давления на Ливан

Армия Израиля атаковала сегодня цель в Бейруте. Израильское руководство подчеркнуло, что этот удар – продолжение постоянной внешней политики Тель-Авива, направленной на ликвидацию любых угроз Израилю на Ближнем Востоке.

Израильская военная авиация совершила сегодня налет на ливанскую столицу и нанесла ракетный удар по зданию, где находилось руководство движения "Хезболла". В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху пояснили, что целью налета являлся глава Генштаба "Хезболлы", ответственный за перевооружение.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац также прокомментировал авианалет на Бейрут, подчеркнув, что, несмотря на относительно спокойную обстановку на Ближнем Востоке в настоящее время, Тель-Авив не прекращает отслеживать и нейтрализовать антиизраильскую активность во всех угрожающих Еврейскому государству регионах.

"Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера и Государству Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и везде"

– Исраэль Кац

Кац добавил, что Тель-Авив не допустит возврата к прежнему состоянию Ближнего Востока, когда у антиизраильских сил были возможности для организации масштабных терактов против Израиля.

В офисе Нетаньяху уточнили, что именно Исраэль Кац рекомендовал ударить по Бейруту сегодня.

Портал Axios пишет, что США лишь в самых общих чертах знали о планах Израиля атаковать Ливан, а о конкретном авианалете израильские власти не предупреждали Вашингтон.