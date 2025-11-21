Израильские военные ответно ликвидировали пятерых членов руководства ХАМАС

Армия обороны Израиля сегодня, действуя в ответ на нарушение режима прекращения огня, уничтожила пятерых членов руководства радикальной группировки ХАМАС.

Военнослужащие ЦАХАЛ провели операцию по ликвидации пятерых высокопоставленных представителей радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа – она стала ответом на нарушение режима прекращения огня, совершенное боевиками организации, рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, сегодня ХАМАС опять пошло на нарушение режима прекращения огня: его боевик был отправлен на подконтрольную Израилю территорию, где он атаковал солдат ЦАХАЛ.

"В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС"

– Биньямин Нетаньяху

Политик отметил, что Израиль, в отличие от ХАМАС, не нарушает соглашение о прекращении: за все время, подчеркнул он, уже десятки боевиков ХАМАС атаковали военных ЦАХАЛ.

Нетаньяху обратился к посредникам, попросив, чтобы они надавили на ХАМАС, вынудив движение выполнить свою часть соглашения о прекращении огня, а также план Дональда Трампа.

Премьер напомнил, что ХАМАС обязано без промедления возвратить останки трех погибших заложников, окончательно разоружиться и полностью демилитаризовать сектор Газа.