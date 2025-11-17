ЦАХАЛ ударил по ХАМАС в Газе из-за нарушения прекращения огня

Израильская Армия обороны ударила по военным объектам радикальной группировки ХАМАС в секторе, объяснив атаку нарушением режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

Армия обороны Израиля совершила удары по ряду объектов военного характера, принадлежащих радикальному движению ХАМАС и расположенных в секторе Газа, – атака стала ответной мерой на нарушение соглашения о прекращении огня, допущенное ХАМАС. Такое сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Вооруженный террорист проник за "желтую линию" по маршруту доставки гуманитарной помощи, и открыл огонь по солдатам, дислоцированным в южной части сектора Газа"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В сообщении уточняется, что никто из военных не пострадал. Нарушитель режима прекращения огня ликвидирован израильскими военными.

В ЦАХАЛ охарактеризовали произошедшее как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня. В ответ на него, говорится в заявлении армейской пресс-службы, ЦАХАЛ стал ударять по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

При этом, добавили в пресс-службе, израильские военные не покидают своих позиций. В случае возникновения новой непосредственной угрозы она будет так же устранена, заверили в ведомстве.