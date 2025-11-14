Вестник Кавказа

В ХАМАС назвали условие принятия миротворческой миссии в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что созданный при поддержке США миротворческий контингент для поддержания перемирия в Газе будет управляться из ООН.

В ХАМАС назвали условие, при котором палестинские радикалы будут готовы принять международный контингент стабилизационных сил. В палестинском движении отметили необходимость миротворческих сил подчиняться ООН, в ином случае контингент будет считаться оккупационной армией. 

"В резолюции (распространенной среди членов Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) миротворческому контингенту отводится роль оккупационных сил, которые должны будут взаимодействовать с Израилем. Мы полагаем, что любые международные силы должны будут полностью подчиняться ООН и действовать исключительно в координации с палестинскими госинститутами в Газе"

– ХАМАС 

В движении также высказались против демилитаризации и создания военных баз иностранными военными. В ХАМАС считают это нарушением суверенитета сектора. 

Отмечается, что позицию радикалов поддерживают другие палестинские фракции.

Напомним, что что сегодня Совбез ООН будет голосовать за резолюцию по сектору Газа, которая предусматривает создание международных сил для поддержания процесса мирного урегулирования.

