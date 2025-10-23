ХАМАС усиливает контроль над сектором Газа

Административные структуры ХАМАС наращивают активность в оставленных израильской армией районах сектора Газа. Местный бизнес стал источником налоговых поступлений для радикалов.

ХАМАС активизировался в секторе Газа на фоне отвода израильских войск с ранее занятых рубежей. Палестинские радикалы устанавливают контроль над районами, которые освободились после отхода частей ЦАХАЛ, передает Reuters.

Палестинское движение через формируемые им структуры облагает пошлинами местных предпринимателей, которые ввозят топливо, сигареты и некоторые другие категории товаров. Радикалы также взяли под свой контроль цены на продовольствие.

В самой организации отрицают давление на местный бизнес, хотя предприниматели Газы сообщают о тотальном контроле над всей торговлей сектора.

ХАМАС также исполняет и карательные функции. Несмотря на режим перемирия, радикалы казнили несколько десятков человек, которые обвинялись в сотрудничестве с Тель-Авивом.

Как отметили эксперты Reuters, торможение развития процесса нормализации в Газе играет на руку ХАМАС, чья власть с каждым днем приобретает более очерченные рамки. В дальнейшем это может стать причиной раздела сектора с сохранением структур радикалов.

Что происходит с "планом Трампа"?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что "план Трампа" по урегулированию ситуации в секторе Газа по существу застопорился на первом этапе.

"С начала действий "плана Трампа" ХАМАС более или менее выполнил только один пункт: в течение 72 часов было возвращено 20 живых заложников. После этого Израиль отошел в отведенную ему зону, а ХАМАС вернулся на освобожденные Израилем территории. С этого момента у "плана Трампа" начались большие проблемы", - прежде всего сказал он.

"Во-первых, ХАМАС сразу начал зачистку территории, провел несколько публичных расстрелов палестинцев, которые жили в секторе Газа и так или иначе пытались сотрудничать с гуманитарной миссией. Во-вторых, он объявил новый набор людей в члены своего военного крыла. В-третьих, восстановив власть, ХАМАС принялся пытаться проконтролировать всю гуманитарную помощь, которая поступает в сектор Газа. Все это означает нарушение условий перемирия и условия "плана Трампа"", - отметил Юрий Бочаров.

"Самая главная проблема в том, что так и не был выполнен пункт "плана Трампа" о размещении на территории, которую освободит Израиль, международных вооруженных силы тех стран, которые подписали вместе с Трампом договор о мире – Саудовская Аравия, Катар, Египет, Турция. Все эти страны потребовали, что прежде, чем они введут войска, им был выдан мандат ООН на миротворческую миссию. Но мандат ООН означает, что миротворцы войдут в сектор Газа фактически без оружия и будут только следить за соблюдением перемирия сторонами – то есть они не являются ни полицией, ни армией, ни тем более структурой, которая должна разоружить ХАМАС", - сообщил политтехнолог.

"Второй этап "плана Трампа" как раз посвящен разоружению ХАМАС. Подразумевалось, что он сдаст оружие международным силам. Но если международные силы не имеют мандата на активные боевые действия, как они могут принудить ХАМАС к разоружению? Арабские страны единогласно заявили, что не станут воевать с палестинскими братьями. Потому на этом пункте "план Трампа" уперся в стенку и сложилась уже критическая ситуация", - подчеркнул Юрий Бочаров.

"На той территории сектора Газа, где находится ЦАХАЛ, правит Израиль. На той территории, где находится ХАМАС, правит ХАМАС. Вокруг идет демагогия в арабском мире о том, что надо следить за соблюдением соглашения Израилем, и тогда все будет хорошо. Прошел месяц, после давления Израиля из 28 тел погибших заложников возвращены 24, еще четверых они не могут вернуть, а в остальном ситуация откатилась к прежнему состоянию: сектор Газа возвращается под контролем ХАМАС", - констатировал он.

Эксперт добавил, что Израиль пока удерживают от решительных действий США. "У Израиля был шанс вернуть всех живых заложников, и он этого добился, согласившись с определенными ограничениями на "план Трампа". Теперь ведется игра арабского мира и Трампа. Израиль готов к активным действиям, но пока его удерживает Америка, так как Дональд Трамп никак не может поверить, что ХАМАС отказался соблюдать условия соглашения, а арабские страны не хотят вмешиваться в этот конфликт. Трамп еще надеется, что удастся переломить эту тенденцию в арабском мире", - указал Юрий Бочаров.

"В итоге ситуация патовая. Я думаю, в ближайшее время пузырь перемирия лопнет. Никто из арабских стран не введет войска в сектор Газа, там можно ожидать размещения лишь американских войск, войск тех или иных европейских стран или наемников, готовых за деньги вести применять силу. Пока что это тупик, решения нет и не предвидится", - заключил политтехнолог.