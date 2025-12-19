В Грузии запретили протестные шествия до Нового года

Полиция Грузии запретила проводить протестные шествия по Тбилиси в предновогоднюю неделю. Активистам предложено собираться у здания парламента.

Правоохранители Грузии запретили проводить протестные шествия по Тбилиси до Нового года. Запрет будет действовать с 21 по 31 декабря.

В МВД страны предложили активистам избрать иной формат выражения своей позиции, который не будет нарушать безопасность других граждан. В качестве место собрания правоохранители предложили лестницу здания парламента, а также прилегающую территорию.

Сообщается, что требование поступило после запроса одного из активистов Кахи Цикаришвили, который собирался согласовать акцию протеста.

Напомним, что в Грузии запретили проводить акции протеста без согласования места и времени проведения мероприятия с полицией.