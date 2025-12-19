Вестник Кавказа

В Грузии запретили протестные шествия до Нового года

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полиция Грузии запретила проводить протестные шествия по Тбилиси в предновогоднюю неделю. Активистам предложено собираться у здания парламента.

Правоохранители Грузии запретили проводить протестные шествия по Тбилиси до Нового года. Запрет будет действовать с 21 по 31 декабря. 

В МВД страны предложили активистам избрать иной формат выражения своей позиции, который не будет нарушать безопасность других граждан. В качестве место собрания правоохранители предложили лестницу здания парламента, а также прилегающую территорию. 

Сообщается, что требование поступило после запроса одного из активистов Кахи Цикаришвили, который собирался согласовать акцию протеста. 

Напомним, что в Грузии запретили проводить акции протеста без согласования места и времени проведения мероприятия с полицией.

