В Волгодонске отправили под арест экс-главу отдела МВД

В Волгодонске Ростовской области арестовали экс-главу отдела МВД Мариненко. Он подозревается в мошенничестве с жильем.

Экс-глава отдела МВД Волгодонска, а также бывший градоначальник города Мариненко арестован по решению суда. Подозреваемый является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Следственным отделом по городу Волгодонск … на основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном объеме)"

– СУСК РФ по региону

Согласно материалам дела, Мариненко, являясь начальником межрайонного отдела МВД, предоставил ложную информацию о своем финансовом состоянии, что позволило ему получить статус малоимущего. Это дало возможность подозреваемому получить квартиру от государства на 2,5 млн руб.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывшего мэра Волгодонска Юрия Мариненко, который в 2016 году году возглавлял местный отдел МВД.