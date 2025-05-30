Вестник Кавказа

В Ростовской области перекрыли трассу до Волгодонска из-за пожара

В Ростовской области перекрыли трассу до Волгодонска из-за пожара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природный пожар в Ростовской области повлиял на дорожную обстановку на трассе до Волгодонска.

Трассу "Ростов-Волгодонск" перекрыли в Мартыновском районе Ростовской области из-за природного пожара, передали в региональном МЧС. 

 "Мартыновский район, автодорога "Ростов - Волгодонск", 131-й километр, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 0,5 гектара. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ организован объезд данного участка"

– МЧС 

Как отметили в МЧС, пожар не представляет опасность для населения. 

Сообщается, что площадь возгорания составила 0,5 га. К тушению огня привлечены 30 огнеборцев, задействовано 10 единиц техники.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.