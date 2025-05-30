В Ростовской области перекрыли трассу до Волгодонска из-за пожара

Природный пожар в Ростовской области повлиял на дорожную обстановку на трассе до Волгодонска.
Трассу "Ростов-Волгодонск" перекрыли в Мартыновском районе Ростовской области из-за природного пожара, передали в региональном МЧС.
"Мартыновский район, автодорога "Ростов - Волгодонск", 131-й километр, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 0,5 гектара. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ организован объезд данного участка"
– МЧС
Как отметили в МЧС, пожар не представляет опасность для населения.
Сообщается, что площадь возгорания составила 0,5 га. К тушению огня привлечены 30 огнеборцев, задействовано 10 единиц техники.