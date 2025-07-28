Вестник Кавказа

Природный пожар в Дагестане разросся до 10 га

Костер
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Унцукульском районе Дагестана горит сухая растительность и лесная подстилка. Огонь разросся до 10 га, его тушат спасательный вертолет и пожарные.

Площадь ландшафтного пожара в Унцукульском районе Дагестана выросла до 10 га, огонь переходит на земли лесного фонда, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

"На данный момент площадь возгорания сухой растительности и лесной подстилки составляет 10 гектаров в труднодоступной горной местности, из которых 6,5 гектаров - на землях лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет"

- МЧС Дагестана

В тушении пожара участвует спасательный вертолет Ми-8. Он совершил 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн. К ликвидации пламени также привлекли 83 человека и 10 единиц спецтехники.

Накануне сообщалось, что площадь пожара в Унцукульском районе составляет 2 га, однако позже она выросла до 8 га.

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