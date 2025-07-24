В Дагестане предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Чрезвычайная и высокая пожарная опасность прогнозируются в Дагестане. Не исключается вероятность возникновения лесных пожаров и прочих возгораний.
В Дагестане в связи с возросшей угрозой появления природных возгораний объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ российского МЧС по республике.
Как отметили в ведомстве, чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается 28 и 29 июля в Дербентском, Сулейман-Стальском, Буйнакском, Сергокалинском районах и Дербенте.
Высокая пожароопасность 4 класса прогнозируются в Кайтагском, Карабудахкентском, Каякентском, Лакском, Бабаюртовском, Ногайском, Тарумовском районах, Махачкале, Избербаше и Южно-Сухокумске.
В МЧС также не исключили вероятности появления ландшафтных и лесных пожаров, возгораний в камышовых зарослях и населенных пунктах.