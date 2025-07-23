Вестник Кавказа

Лесные пожары в Турции не влияют на отдых туристов из РФ – РСТ

Лесные пожары в Турции не влияют на отдых туристов из РФ – РСТ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РСТ: ситуация с пожарами не повлияла на отдых российских туристов в Турции.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что лесные пожары в Турции не затронули туристов из РФ. 

"На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях"

– РСТ 

В союзе рекомендовали следить за информацией от местных властей. В РСТ также уточнили, что власти страны имеют опыт и ресурсы для борьбы лесными пожарами, отдыхающие будут в случае необходимости эвакуированы. 

Напомним, что в Турции уже несколько дней бушуют крупные пожары из-за аномальной жары. Сейчас сильные пожары фиксируются в провинции Бурса, эвакуированы тысячи людей.

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