Лесные пожары в Турции не влияют на отдых туристов из РФ – РСТ

РСТ: ситуация с пожарами не повлияла на отдых российских туристов в Турции.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что лесные пожары в Турции не затронули туристов из РФ.

"На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях"

– РСТ

В союзе рекомендовали следить за информацией от местных властей. В РСТ также уточнили, что власти страны имеют опыт и ресурсы для борьбы лесными пожарами, отдыхающие будут в случае необходимости эвакуированы.

Напомним, что в Турции уже несколько дней бушуют крупные пожары из-за аномальной жары. Сейчас сильные пожары фиксируются в провинции Бурса, эвакуированы тысячи людей.