Аномальные лесные пожары охватывают Турцию

В Турции продолжают бушевать сильнейшие лесные пожары. Эвакуировано около 2 тысяч человек в провинции Бурса.

Турция продолжает бороться с лесными пожарами. Особенно напряженная ситуация в Бурсе, где из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали почти 2 тыс человек.

Как пишут турецкие СМИ, огонь полыхал вечером в субботу у районов Гюрсу и Кестель, развитию пожара способствует сильный ветер.

"Эвакуированы 1 тысяча 765 жителей 480 домов деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык"

– власти провинции Бурса

В ликвидации возгорания участвуют почти 2 тыс пожарных, задействовано 500 единиц техники.

Отметим, что около 1,3 тыс человек из-за пожаров также эвакуировано в провинциях Мерсин и Карабюк. Пожары бушуют четвертый день, погибли не менее 10 человек.