Вестник Кавказа

Аномальная жара в Турции обострила ситуацию с лесными пожарами

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В городах Турции температура воздуха приблизилась к +50 градусам. Из-за аномальной жары в Анталье и соседних районах вспыхнул лесной пожар.

В Турции наблюдается аномально жаркая погода, в некоторых городах температура воздуха достигает +50, рассказало госагентство Anadolu.

Уточняется, что температура выше +40 градусов фиксируется в 38 городах Турции, включая курорты Анталья и Мугла, а также Анкару.

"Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса"

- Anadolu

Сегодня температурный рекорд поставил город Силопи. Там жара достигла +49,9 градусов.

На этом фоне во многих провинциях Турции возникают возгорания в лесной местности. В одной лишь Анталье за сегодняшний день потушили лесные пожары как минимум в трех районах, однако к вечеру огонь разросся и охватил районы Аланья и Газипаша, где пришлось провести эвакуацию жителей четырех домов.

Аномальная жара продержится в Турции до 2 августа, согласно прогнозам метеорологов.

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