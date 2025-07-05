Аномальная жара в Турции обострила ситуацию с лесными пожарами

В Турции наблюдается аномально жаркая погода, в некоторых городах температура воздуха достигает +50, рассказало госагентство Anadolu.
Уточняется, что температура выше +40 градусов фиксируется в 38 городах Турции, включая курорты Анталья и Мугла, а также Анкару.
"Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса"
- Anadolu
Сегодня температурный рекорд поставил город Силопи. Там жара достигла +49,9 градусов.
На этом фоне во многих провинциях Турции возникают возгорания в лесной местности. В одной лишь Анталье за сегодняшний день потушили лесные пожары как минимум в трех районах, однако к вечеру огонь разросся и охватил районы Аланья и Газипаша, где пришлось провести эвакуацию жителей четырех домов.
Аномальная жара продержится в Турции до 2 августа, согласно прогнозам метеорологов.