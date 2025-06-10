Турпоток из России в Анталью вырос в начале лета

Российские туристы по-прежнему самые массовые в Анталье. Турпоток из РФ в июне на турецкий курорт вырос почти на 2,4%, больший прирост показал только турпоток из Германии.

В июне 2025 года россияне стали чаще отдыхать в Анталье, турпоток увеличился на 2,4%, сообщает АТОР.

В июне Анталью посетили 592,5 тыс россиян, 387 тыс туристов из Германии (плюс 9,8% с прошлого года), 193,5 тыс туристов из Польши (минус 5,6% с прошлого года). Также иностранный поток в Анталью в начале лета включает путешественников из Великобритании, Казахстана, Румынии.

В целом поток туристов в Анталью с прошлого года снизился на 0,06%, поток отдыхающих из большинства стран сократился, исключение - Россия и Германия.

Ожидается, что в июле российский турпоток продолжит расти, некоторые туроператоры сообщают о росте спроса на туры на 20-25%.