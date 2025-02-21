Вспышку вируса Коксаки в Анталье опровергли в Турции

В Турции не подтвердили информацию о вспышке вируса Коксаки в стране. Минздрав республики продолжает следить за ситуацией.

Информация о резком росте заболеваемости вирусом Коксаки на морских курортах, включая Анталью, не соответствуют действительности. Об этом поведали 10 июня Минздраве Турции.

В ведомстве отметили, что не прекращают отслеживать ситуацию с заболеваемостью в регионе.

"В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки. В настоящее время нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в местных гостиницах и учебных заведениях"

– пресс-служба министерства

Ранее в Ассоциации туроператоров России поведали, что в республике регистрируются единичные случаи заболевания вирусом Коксаки, а общее количество обращений к медикам по этому поводу не превышает прошлогодние показатели.

В АТОР обратили внимание на то, что данный вирус преимущественно распространяется среди детей в возрасте до 10 лет. Для того, чтобы уменьшить вероятность заражения, путешественникам советуют чаще мыть руки.

Напомним, в начале июня в отеле Sunlight Resort, расположенном в южной части Турции, произошла вспышка вируса Коксаки. Он был выявлен по меньшей мере у 15 россиян, включая детей.