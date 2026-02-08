Иран не собирается менять формат переговоров с США

Тегеран, по словам представителя МИД ИРИ, не намерен вносить какие-либо изменения в формат посвященных иранской ядерной программе переговоров с Вашингтоном.

Власти Ирана на данный момент не собираются как-либо изменять формат переговоров с Америкой по своей ядерной программе, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Мы пока не планируем менять формат и роли в переговорах (с США по ядерной тематике - ред.)"

– Эсмаил Багаи

Дипломат уточнил, что новые раунды переговоров будут организованы в том же формате, что и прошедший 6 февраля в Маскате, – конечно, если стороны достигнут договоренности по дате и месту их проведения.

Напомним, президент США Дональд Трамп, говоря о переговорах в Маскате, сообщил, что они прошли хорошо, добавив, что они продолжатся на неделе.

С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи в ходе телефонных разговоров с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии назвал встречу "хорошим началом".