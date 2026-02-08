Иран не собирается менять формат переговоров с США

Власти Ирана на данный момент не собираются как-либо изменять формат переговоров с Америкой по своей ядерной программе, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.
"Мы пока не планируем менять формат и роли в переговорах (с США по ядерной тематике - ред.)"
– Эсмаил Багаи
Дипломат уточнил, что новые раунды переговоров будут организованы в том же формате, что и прошедший 6 февраля в Маскате, – конечно, если стороны достигнут договоренности по дате и месту их проведения.
Напомним, президент США Дональд Трамп, говоря о переговорах в Маскате, сообщил, что они прошли хорошо, добавив, что они продолжатся на неделе.
С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи в ходе телефонных разговоров с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии назвал встречу "хорошим началом".