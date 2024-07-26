Азербайджан и Мальдивы связал прямой рейс

Прямое авиасообщение между Баку и Мале появится с 8 ноября. Перевозкой пассажиров займется AZAL. Билеты уже доступны для покупки.

Баку и Мальдивские острова связал первый прямой рейс в истории. Полеты будут выполнять Azerbaijan Airlines, рассказали в авиакомпании.

Первый самолет отправится из Азербайджана в Мале, столицу Мальдив, 8 ноября. Они будут летать между городами 2 раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Прямое авиасообщение сократить время полета на живописные острова для жителей Азербайджана. Им также не придется сталкиваться с многочасовыми пересадками.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиаперевозчика.