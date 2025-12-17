Вестник Кавказа

Посольство Сербии откроется в Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Сербии Вучич заявил о планах открыть посольство в Грузии. Он также отметил важность развития сотрудничества между странами.

Сербия откроет посольство в Тбилиси, а также углубит сотрудничество с Грузией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили.

"Вскоре мы откроем посольство в Тбилиси, которое станет подходящим местом для запуска многих деловых инициатив, а также для дальнейшего укрепления нашего политического сотрудничества"

– Александр Вучич 

Вучич отметил важность прямого авиамаршрута между Тбилиси и Белградом для развития экономических и политических контактов. По словам президента Сербии, ранее страны не предпринимали должный усилий для развития связей. 

Отметим, что в этом году исполняется 30 лет с даты установления дипломатических отношений между Сербией и Грузией. В столицах стран в 2019 году начали работать почетные консульства.

