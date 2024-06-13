Парк гражданской авиации Ирана пополнился восемью воздушными судами

Иранские авиаторы за последние недели ввели в эксплуатацию восемь пассажирских самолетов, которые позволили расширить спектр внутренних авиаперевозок и число авиарейсов за пределы страны.

Гражданский воздушный флот Ирана за последние недели пополнили восемь пассажирских самолетов, что значительно увеличило пропускную способность иранского воздушного транспорта, заявил исполняющий обязанности главы Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди.

Это не только позволило увеличить общую вместимость иранского воздушного флота примерно на 2 тыс мест, но и позволило задуматься об открытии новых как внутренних, так и международных авианаправлений, отметил чиновник, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Это не только новые воздушные суда, закупаемые страной у сторонних производителей, но и возвращение части флота, капитально отремонтированного иранскими специалистами и ранее простаивавшими и выведенными из эксплуатации по техническим причинам.

Также это свидетельство того, что внутренние возможности страны достигли надлежащего уровня в различных областях, в том числе в техническом обслуживании и ремонте самолетов.

У Ирана уже есть запросы от ряда соседних стран на ремонт и техническое обслуживание их самолетов, добавил Шируди.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран планирует возродить востребованное авиасообщение между Астраханью и Тегераном – это очень актуально с активизацией МТК "Север-Юг" и очень перспективно не только для пассажирских, но и для грузовых авиаперевозок, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Географию полетов между российскими и иранскими городами нужно расширять, поскольку сейчас из Тегерана летают самолеты только в Москву и Санкт-Петербург, хотя есть и другие очень перспективные направления – к примеру, Казань и Астрахань, отметил посол.