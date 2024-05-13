Иран намерен возродить авиасообщение с Астраханью

В скором времени между Астраханью и Тегераном снова могут начать летать самолеты – власти Ирана считают это направление с активизацией МТК "Север-Юг" очень перспективным не только для пассажирских, но и для грузовых авиаперевозок.

В расписании астраханского аэропорта вскоре могут вновь появиться авиарейсы в Иран, заявил сегодня на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" посол Ирана в России Казем Джалали.

Географию полетов между российскими и иранскими городами нужно расширять, поскольку сейчас из Тегерана летают самолеты только в Москву и Санкт-Петербург, хотя есть и другие очень перспективные направления – к примеру, Казань и Астрахань, отметил посол, передает "АиФ Астрахань".

При этом дипломат напомнил, что в Иране тоже есть другие направления, кроме столицы: это крупные города Решт, Тебриз, Исфахан и Шираз. Кроме того, ранее авиарейс в Астрахань был в расписании полетов и пользовался большой популярностью.

Кроме того, к открытию новых авиамаршрутов располагает и активизации торговли, которой способствует МТК "Север-Юг", проходящий по Каспию через Астраханскую область. В этом могли бы помочь грузовые авиаперевозки, подчеркнул иранский посол.