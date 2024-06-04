Новый иранский транспортник поднялся в воздух

Иран провел летные испытания своего транспортного самолета "Симорг", собранного Иранской самолетостроительной промышленной компанией, в скором времени новый транспортник пополнит авиапарк оборонного ведомства страны.

В Иране прошли летные испытания транспортного самолета "Симорг", собранного Иранской самолетостроительной промышленной компанией (HESA), заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил страны Мохаммад Аштиани.

"Летные испытания этого самолета проводятся при содействии Организации гражданской авиации Ирана, после этого этапа самолет "Симорг" присоединится к авиапарку страны"

- Мохаммад Аштиани

В HESA уже собирается второй такой самолет, разработка которого велась министерством обороны по поручению ныне покойного президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Часть деталей "Симорга" производит сам Иран, часть поставляют в ИРИ дружественные страны, уточнил глава Минобороны. для обеспечения другой части Тегеран сотрудничает с рядом зарубежных стран.

Турбовинтовой тактический транспортный самолет "Симорг" может развивать скорость до 530 км/ч и перевозить грузы весом до 6 т, указывается в его тактико-технических характеристиках.