МИД Турции осудил теракт в Австралии

Внешнеполитическое ведомство Турции выступило с резким осуждением теракта в австралийском Сиднее, унесшего 15 жизней, отметив, что позиция страны в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях остается неизменной.

Власти Турции решительно осудили террористический акт во время празднования Хануки в австралийском городе Сидней, во время которого погибли 15 человек, сообщили в МИД страны.

"Турция подтверждает свою принципиальную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях, а также свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этой глобальной угрозой", - отметили в министерстве.

Министерство выразило соболезнования семьям погибших и всему австралийскому народу, а также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Австралии назвали стрельбу на пляже самым масштабном актом насилия в Австралии за последние почти 30 лет и целенаправленным антисемитским нападением. В полиции заявили, что считают нападение терактом против еврейской общины Сиднея и еврейского центра Chabad of Bondi.