Европа снова отказала России в международном футболе

ФИФА и УЕФА приняли решение сохранить дисквалификацию России от всех международных соревнований, в том числе и на молодежном уровне.

Спортивные еврочиновники считают, что возвращение России к международным соревнованиям по футболу, даже на молодежном уровне, станет возможным только после того, как будет найдено решение для прекращения российско-украинского конфликта.

Европейские футбольные чиновники считают, что возвращение России к международным соревнованиям невозможно до достижения политического соглашения, и хотя УЕФА собиралась возобновить участие России в чемпионате среди юношеских сборных до 17 лет, но позже отменила этот план, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Как полагают чиновники от европейского футбола, Россия могла бы вернуться в ФИФА и УЕФА, но многие страны не захотят играть с ней и даже не разрешат российским футболистам въезд на свою территорию.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в отличие от президента УЕФА Александера Чеферина ранее поддерживал возвращение России к международному футболу.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить молодым спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях без предварительных ограничений.