Два миллиона "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию в Чечне

Примерно 2 млн кв м жилья стало доступно в Чечне с начала текущего года. На данный момент строится еще 9,4 млн "квадратов".

Порядка 2 млн кв м жилья введено в эксплуатацию в Чечне за период с января, включая более чем 11 тыс частных домов, рассказал председатель регионального правительства Магомед Даудов.

"В текущем году введено в эксплуатацию почти 2 млн кв м жилья"

– Магомед Даудов

По его словам, на данный в Чечне возводится еще 9,4 млн кв м, причем более трети – 3,6 млн кв м – жилого фонда.

Вице-премьер Чечни добавил, что ведется строительство и новых объектов социального значения, процесс идет в рамках нацпроектов.

А в общей сложности, отметил Даудов, в Чечне воплощается в жизнь более 70 региональных проектов на сумму свыше 51 млрд рублей, часть из них входит в национальные проекты.

"Построено и введено в эксплуатацию пять школ и один учебный корпус, два детских сада, пять объектов здравоохранения и восемь крупных спортивных комплексов"

– Магомед Даудов

Кроме того, указал политик, строятся 10 школ, девять детсадов, четыре спортивных здания, больница и прочие объекты. В шести объектах культуры проходит капремонт.