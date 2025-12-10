Вестник Кавказа

Главы МИД ЕС сегодня утвердят новый пакет санкций против РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евродипломаты сегодня намерены утвердить новый пакет рестрикций против РФ. В "черный список" должны попасть 40 судов "теневого флота".

Главы дипведомств стран ЕС 15 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас. Под прицелом Брюсселя в новом списке рестрикций окажется "теневой флот". 

"Сегодня мы примем решение в отношении судов из «теневого флота». Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций"

– Кая Каллас 

По информации Bloomberg, Брюссель в течение последних месяцев оказывал давление на страны, которые регистрируют нефтяные танкеры, участвующие в обходе санкций. По информации издания, действия ЕС дали свои плоды: власти ряда государств согласились отменить регистрацию судов "теневого флота". 

Отметим, что данный пакет представляет собой "малый блок" санкций, которые будет действовать отдельно от основного пакета рестрикций. 

