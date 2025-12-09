Вестник Кавказа

В ЕС согласовали санкции против российских нефтяных танкеров

Брюссель сформировал отдельный пакет санкций против российских нефтяных танкеров. Рестрикции должны утвердить в середине месяца.

Власти Евросоюза впервые сформировали "малый блок" антироссийских санкций, который будет действовать отдельно от основного санкционного списка.  Согласно решению Брюсселя, в новый "черный список" войдут 40 судов, которые перевозят нефть. 

"Послы ЕС впервые с начала войны в Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ вне основных санкционных пакетов. Согласовано включение в черный список ЕС около 40 танкеров теневого флота, а также около дюжины физических лиц, в том числе граждан иностранных государств, связанных с Россией"

– источник в ЕС

Пакет против танкеров планируется утвердить на уровне глав дипведомств европейских стран в середине месяца, после чего рестрикции начнут действовать. 

Вчера стало известно о новый санкциях Великобритании против России. В список рестрикций вошли организации и общественные деятели страны. В частности, под санкции попал философ Александр Дугин.

