Путин и Эрдоган обсуждали "очень чувствительные темы" – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связана длительность переговоров, которые провели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Ашхабаде.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде подняли требующие особого отношения темы, с этим связана и длительность переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно обсуждаются очень чувствительные темы, в ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время"

– Дмитрий Песков

Напомним, российский и турецкий лидеры начали переговоры в расширенном составе, то есть с участием делегаций. Они продолжались на протяжении примерно 40 минут, после чего встреча перешла в узкий формат. Затем к главам России и Турции присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В общей сложности все этапы переговоров заняли около полутора часов.