В сборной Грузии по регби будет новый главный тренер

Двухлетнее тренерство Ричарда Кокерилла во главе сборной Грузии по регби подошло к концу: англичанин покидает пост наставника. Под руководством Кокерилла Грузия дважды выиграла чемпионат Европы.

Английский специалист Ричард Кокерилл покинул пост главного тренера сборной Грузии по регби. Он занимал должность наставника команды на протяжении двух лет.  

"У президента Союза регби Грузии другое видение развития грузинской национальной сборной, и я уважаю его решение. Я горжусь своей работой в качестве главного тренера сборной Грузии. Я считаю, что заложил прочный фундамент для будущего команды и оставляю ее в лучшем состоянии, чем она была раньше"

– Ричард Кокерилл

Тренерство Кокерилла на посту руководителя сборной можно считать успешным: Грузия дважды взяла "золото" чемпионата Европы по регби, а также отобралась на мировое первенство 2027 года в Австралии. В активе сборной под руководством англичанина 14 побед в 22 матчах. 

Напомним, что Грузия занимает 13 место в мировой табели о рангах регбийных сборных.

