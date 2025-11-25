Верхний Ларс открыт для всех видов автомобилей

Пункт пропуска Верхний Ларс заработал сегодня утром для всех видов автомобильного транспорта, в том числе и для большегрузов.

Проезд по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска Верхний Ларс разрешен всем видам транспорта, рассказали в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

В сообщении уточняется, что фуры могут проезжать через границу в обоих направлениях. Разрешение дано, так как транспортные средства теперь могут безопасности проезжать по трассе.

В МЧС сообщили также, что проезд для фур был открыт с 10.20 мск.

Напомним, что проезд через Верхний Ларс был закрыт из-за непогоды накануне в 19.15 мск.