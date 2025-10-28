Северная Осетия закрывается от фур из-за очереди на Верхнем Ларсе

Въезд большегрузов в Северную Осетию будет ограничен властями региона. Количество большегрузных транспортных средств в очереди на российско-грузинской границе стабильно находится в области 2 тыс.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил местным органам организовать ограничения на въезд для большегрузного транспорта на территорию республики.
Такие меры стали результатом постоянных скоплений из фур в единственном сухопутном коридоре, соединяющем Россию с Грузией и Арменией.
"Если стоянки заполнены, надо ограничивать въезд в республику. На территории региона должно быть столько машин, сколько позволяет стоянка"
– Сергей Меняйло
На данный момент в очереди на российско-грузинской границе насчитывается более 2 тыс фур. Общий недельный трафик, согласно заявлению вице-премьера республики Ирбека Томаева, составил 21 тыс транспортных средств, в которых находилось 46 тыс пассажиров.