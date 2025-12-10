Анкара ведет работу по обеспечению безопасности в Черном море – Яшар Гюлер

Глава Минобороны Турции Гюлер заявил о выполнении Турцией обязательств в рамках Конвенции Монтре. Анкара также предпринимает шаги против атак судов в акватории Черного моря.

Власти Турции предпринимают шаги для обеспечения безопасности для судов в Черном море, сообщил глава оборонного ведомства республики Яшар Гюлер.

По словам Гюлера, Анкара контактирует с различными сторонами для недопущения атак на суда в турецких территориальных водах. Как отметил глава турецкого Минобороны, Анкара следует положениям Конвенции Монтре.

"В Черном море, где по-прежнему существует высокий уровень риска, мы решительно продолжаем нашу работу на национальном и на многонациональном уровне для обеспечения безопасности судоходства и устранения минной угрозы, строго соблюдая Конвенцию Монтре"

– Яшар Гюлер

Отметим, что положения Конвенции Монтре предполагают запрет на проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы во время военных конфликтов.