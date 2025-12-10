Вестник Кавказа

Анкара ведет работу по обеспечению безопасности в Черном море – Яшар Гюлер

Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобороны Турции Гюлер заявил о выполнении Турцией обязательств в рамках Конвенции Монтре. Анкара также предпринимает шаги против атак судов в акватории Черного моря.

Власти Турции предпринимают шаги для обеспечения безопасности для судов в Черном море, сообщил глава оборонного ведомства республики Яшар Гюлер. 

По словам Гюлера, Анкара контактирует с различными сторонами для недопущения атак на суда в турецких территориальных водах. Как отметил глава турецкого Минобороны, Анкара следует положениям Конвенции Монтре. 

"В Черном море, где по-прежнему существует высокий уровень риска, мы решительно продолжаем нашу работу на национальном и на многонациональном уровне для обеспечения безопасности судоходства и устранения минной угрозы, строго соблюдая Конвенцию Монтре"

– Яшар Гюлер

Отметим, что положения Конвенции Монтре предполагают запрет на проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы во время военных конфликтов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
405 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.