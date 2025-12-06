Уровень догазификации в Северной Осетии приблизится к 100%

Руководство Северной Осетии и Газпром согласовали планы по догазификации на ближайшие несколько лет. За несколько лет показатель планируется довести до 99%.

Догазификация в Северной Осетии через несколько лет составит 99%, таким прогнозом поделился глава республиканского министерства ЖКХ Тимур Караев.

По его словам, глава региона Сергей Меняйло проводил встречу с руководством Газпрома, по ее итогам были достигнуты определенные соглашения.

Так, уточнил Караев, на данный момент уровень догазификации в Северной Осетии составляет 95%, согласно достигнутым договоренностям он будет доведен до 99%. Специалисты разработали схемы, согласно которым Газпром в ближайшее время начнет прокладывать необходимую инфраструктуру.

Глава МинЖКХ добавил, что с января стартует догазификация 19 садоводческих товариществ, где живут более 1,8 тыс человек, пишет ТАСС.

"Намерены до 2027-2028 годов достижения уровня 99%, и будем надеяться, что будет 100%"

– Тимур Караев