Турецкая Botaş продлила на год контракт с Газпромом

Государственная энергетическая компания Botaş (Турция) на год продлила действие нынешнего контракта с российским Газпромом.

Контракт между турецкой компанией Botaş и российским Газпромом продлен еще на год, рассказал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

По его словам, объемы поставок в рамках этого контракта составляют 21,75 млрд кубометров газа, который поступает в Турцию по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"Так что в плане безопасности поставок для Турции угрозы нет. Этот газ, надеюсь, будет закуплен Botaş и доставлен в Турцию"

– Альпарслан Байрактар

Министр добавил, что Анкаре необходимо стремиться к ситуации, когда продавцы начнут предлагать Турции более конкурентоспособную цену.

Глава Минэнерго добавил, что, кроме Botaş, российский газ покупают и турецкие частные компании Турции. Их контракты заключены на разные сроки, некоторые перестанут действовать примерно в 2033 году, а другие останутся в силе до 2040-х годов.

Байрактар добавил, что с юридической точки зрения препятствий для подписания таких контрактов частным сектором нет, однако цена все же должна быть конкурентоспособной.