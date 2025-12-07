Российские космонавты вернулись на Землю

Аппарат корабля "Союз МС-27", ранее находившийся на МКС, совершил успешную посадку на территории Казахстана. На Землю вернулись двое российских космонавтов и их американский коллега.

Экипаж космического корабля "Союза МС-27" успешно совершил посадку в Казахстане, сообщили в прямой трансляции "Роскосмоса" с места событий.

Спускаемый аппарат корабля произвел удачную посадку в степи к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области.

Экипаж, состоящий из двух российских космонавтов – Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонатана Кима, находился на Международной космической станции на орбите в течение 245 суток.

В рамках экспедиции космонавты "Роскосмоса" совершили два выхода в открытый космос, а также провели установку аппаратуры на внешней поверхности МКС.