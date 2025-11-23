Азербайджанские боксеры посоревнуются за медали на чемпионате мира в Дубае

Трое азербайджанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Дубае (ОАЭ) – им предстоит побороться за медали мирового первенства в схватках с сильнейшими спортсменами планеты.

В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин, который ознаменовался большим успехом для сборной Азербайджана.

По итогам очередного дня соревнований трое представителей сборной Азербайджана вышли в полуфинал, где им предстоят схватки с достойными соперниками, сообщает Trend.

Накануне Субхан Мамедов (до 48 кг) уверенно победил Шодиержона Меликузиева из Узбекистана, войдя в четверку сильнейших спортсменов планеты.

Махаммад Абдуллаев (до 92 кг) одержал победу над туркменским боксером Довлатом Исламовым, еще один азербайджанский спортсмен, Альфонсо Домингес, выступающий в той же категории, победил молдавского спортсмена Андрея Заплитного и продолжил борьбу за медали чемпионата.

Напомним, чемпионат мира в Дубае завершится 13 декабря.