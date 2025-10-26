Мировой бокс возглавил спортсмен из Казахстана

Многократный чемпион по боксу Геннадий Головкин решением спортивного конгресса World Boxing был назначен сегодня президентом этой международной структуры, руководящей боксерскими турнира всего мира.

Гражданин Казахстана, 43-летний боксер Геннадий Головкин стал сегодня президентом World Boxing – организации, управляющей боксерскими соревнованиями на мировом уровне по решению Международного олимпийского комитета.

Конгресс World Boxing собрался в Риме. Голосование не было альтернативным – Геннадий Головкин оказался единственным претендентом на должность президент WB.

На это событие уже отреагировал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что избрание Головкина президентом World Boxing является признание спортивных заслуг боксера. Токаев обратил внимание, что Головкин – первый гражданин Казахстана среди руководителей международных структур по оимпийским видам спорта.

Напомним, что Геннадий Головкин в последний раз выходил на ринг три года назад – тогда он не смог защитить звание чемпиона во втором среднем весе на встрече с боксером из Мексики Саулем Альваресом. Тем не менее, это был лишь второе поражение в его карьере при 42 победах, из которых подавляющее большинство – 37 – было достигнуто нокаутом.

Головкин 19 раз успешно защищал чемпионский титул WBA, 5 раз – чемпионство по версии WBC, 4 раза – чемпионский пояс IBF. С прошлого года Геннадий Головкин работает президентом НОК Казахстана.