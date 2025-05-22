Вестник Кавказа

Азербайджанские боксеры везут домой с ЧЕ 8 медалей

© Фото: Федерация бокса Азербайджана
Выступление сборной Азербайджана на чемпионате Европы по боксу, проходившем в черногорской Будве, оказалось очень удачным для команды: спортсмены завоевали две золотых, три серебряных и три бронзовых награды.

Азербайджанские боксеры возвращаются в Баку с чемпионата Европы U15, проходившем в городе Будва (Черногория), с богатым "уловом" – в копилке сборной страны 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Всего в соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из 32 стран Европы, передает Trend.

Золотую награду своей команде принесла Хумар Джафарли (75 кг), победив в финале она турецкую спортсменку Ягмур Эрюрту с разгромным счетом 5:0 – она стала первой девушкой в истории азербайджанского бокса, получившей титул победителя ЧЕ U15.

Отличился и Мехран Расулов (80 кг), также "всухую" со счетом 5:0 в финале победивший украинского боксера Сергия Котовского.

Серебряные медали завоевали Насрин Абдуллазаде (40 кг), Нурлан Мусеибли (66 кг) и Юсиф Агакишиев (75 кг), а бронзовые – Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг).

В командном зачете сборная Азербайджана заняла 6-е место.

