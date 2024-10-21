Азербайджан стал членом Всемирной ассоциации бокса

Федерация бокса Азербайджана стала членом еще одной организации. Сегодня она присоединилась ко Всемирной ассоциации этого вида спорта.
Азербайджан получил членство во Всемирной ассоциации бокса (World Boxing). Об этом пишут 22 мая местные средства массовой информации.
Сегодня международная организация одобрила членство азербайджанской федерации.
Всемирная ассоциация бокса – это новая организация, созданная в апреле 2023 года. Она отвечает за олимпийский бокс.
Напомним, Азербайджан также является членом Международной федерации бокса (IBA).