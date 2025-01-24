Вестник Кавказа

Вратарь сборной Азербайджана по футболу может перебраться в Россию

Шахруддин Магомедалиев
© Фото: соцсети Шахруддина Магомедалиева
Один неназванный российский клуб намерен усилиться голкипером сборной Азербайджана по футболу Шахруддином Магомедалиевым. В текущем сезоне вратарь провел за "Карабах" 11 матчей в национальном первенстве.

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Шахруддин Магомедалиев, выступающий в настоящее время за агдамский "Карабах", может стать игроком российского клуба. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Интерес к 30-летнему игроку проявляет клуб Премьер-лиги России, имя которого пока не сообщается, передает Azerisport.com.

По данным издания, трансфер может состояться этим летом.

В свою очередь, Sport24.az отмечает, что в услугах вратаря заинтересован турецкий "Коджаэлиспор".

Напомним, Магомедалиев защищает цвета "Карабаха" с июля прошлого года. В текущем сезоне чемпионата Азербайджана он провел за команду 11 матчей, пропустив в них 9 мячей.

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