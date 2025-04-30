Футбольный клуб из Физули может перестать существовать в Азербайджане

ФК "Физули" рискует остаться без поддержки и прекратить деятельность, сообщили в руководстве клуба. В настоящее команда замыкает турнирную таблицу Второй лиги.

Азербайджанский футбольный клуб "Физули" может прекратить существование. Об этом сообщает местная пресса.

В настоящее время "Физули" выступает во Второй лиге страны.

По словам одного из учредителей клуба Васифа Исмаилова, в случае вылета команда с большой долей вероятности не будет заявлена в Региональную лигу, передает sport24.az.

Он отметил, что "Физули" сейчас очень близок к тому, чтобы остаться без какой-либо поддержки и прекратить деятельность.

"Не верю, что найдется спонсор. Команде помогали и раньше, но это не было устойчиво. Похоже, клуб останется без поддержки и прекратит деятельность"

– Васиф Исмаилов

Он добавил, что исчезновение "Физули" – это лишь вопрос времени.

В настоящее время ФК "Физули" замыкает турнирную таблицу Второй лиги Азербайджана. В активе команды 15 очков.