Футбольный клуб из Физули может перестать существовать в Азербайджане

Азербайджанский футбольный клуб "Физули" может прекратить существование. Об этом сообщает местная пресса.
В настоящее время "Физули" выступает во Второй лиге страны.
По словам одного из учредителей клуба Васифа Исмаилова, в случае вылета команда с большой долей вероятности не будет заявлена в Региональную лигу, передает sport24.az.
Он отметил, что "Физули" сейчас очень близок к тому, чтобы остаться без какой-либо поддержки и прекратить деятельность.
"Не верю, что найдется спонсор. Команде помогали и раньше, но это не было устойчиво. Похоже, клуб останется без поддержки и прекратит деятельность"
– Васиф Исмаилов
Он добавил, что исчезновение "Физули" – это лишь вопрос времени.
В настоящее время ФК "Физули" замыкает турнирную таблицу Второй лиги Азербайджана. В активе команды 15 очков.