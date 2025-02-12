Ветераны российского футбола приедут в Гянджу

В Гяндже пройдет турнир ветеранов футбола. В нем примут участие команды России, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Планируется проведение турниров на регулярной основе.

Турнир ветеранов футбола состоится в Гяндже перед III Играми стран СНГ, сообщил глава Союза ветеранов футбола республики Октай Абдуллаев.

Он отметил, что в настоящее время свое участие подтвердили команды из России, Азербайджана, Грузии и Беларуси. Кроме того, на турнире может сыграть сборная Узбекистана.

Абдуллаев выразил надежду, что турнир ветеранов футбола будет проводиться на регулярной основе, а также будет привлекать все больше участников.

Глава Союза добавил, что за сборную Азербайджана сыграют ветераны, находящиеся сейчас в хорошей спортивной форме.