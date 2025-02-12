Вестник Кавказа

Ветераны российского футбола приедут в Гянджу

Ветераны российского футбола приедут в Гянджу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гяндже пройдет турнир ветеранов футбола. В нем примут участие команды России, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Планируется проведение турниров на регулярной основе.

Турнир ветеранов футбола состоится в Гяндже перед III Играми стран СНГ, сообщил глава Союза ветеранов футбола республики Октай Абдуллаев.

Он отметил, что в настоящее время свое участие подтвердили команды из России, Азербайджана, Грузии и Беларуси. Кроме того, на турнире может сыграть сборная Узбекистана.

Абдуллаев выразил надежду, что турнир ветеранов футбола будет проводиться на регулярной основе, а также будет привлекать все больше участников.

Глава Союза добавил, что за сборную Азербайджана сыграют ветераны, находящиеся сейчас в хорошей спортивной форме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Куда поехать в Азербайджане кроме Баку: 5 лучших направлений

Куда поехать в Азербайджане кроме Баку: 5 лучших направлений

Последний поход Джелал ад-Дина

Последний поход Джелал ад-Дина

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Мехрибан Алиева совершила визит в Гянджу

Мехрибан Алиева совершила визит в Гянджу

Мехрибан Алиева посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже

Мехрибан Алиева посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже

В Азербайджане запускают автобус Гянджа-Шуша

В Азербайджане запускают автобус Гянджа-Шуша

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября

Что такое кялагаи: как выбрать, где купить, как носить?

Что такое кялагаи: как выбрать, где купить, как носить?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы