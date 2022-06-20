Азербайджанский "Трактор" досрочно стал чемпионом Ирана по футболу

Впервые в истории иранского футбола чемпионом республики стал клуб из Восточного Азербайджана – тебризский "Трактор", причем тебризцы победили за два тура до конца национального первенства.

Главная футбольная команда иранской провинции Восточный Азербайджан, тебризский клуб "Трактор Тебриз" обеспечил себе сегодня победу в чемпионате Ирана по футболу, несмотря на то, что до конца первенства остается еще два тура.

Это произошло благодаря победе "Трактора" в 28-м туре на своем поле над казвинским клубом "Шамс Азар". Тебризцы разгромили казвинцев со счетом 4:0, и общее число очков у "Трактора" увеличилось до 64.

При этом основной конкурент тебризцев, клуб "Сепехан", проиграл в домашнем матче команде "Гол Гоар" 1:2, и остался с 56 очками. Таким образом, даже если "Трактор" проиграет следующие два матча, а "Сепехан" выиграет, у тебризского клуба все равно будет больше очков.

Для "Трактор Тебриз" это историческая победа – клуб из Восточного Азербайджана впервые стал чемпионом Ирана по футболу.

По этому случаю тебризцев поздравили футбольные клубы Азербайджанской Республики, включая "Карабах", "Зиря", "Сабаил", "Кяпаз", "Туран-Товуз", "Сумгайыт", "Нефтчи" и "Сабах".